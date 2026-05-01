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Cambados

O Areeiro recomienda aplicar tratamientos con folpet en las viñas dañadas por el granizo

A. Louro
01/05/2026 16:05
Daños en un viñedo de Barrantes
Daños en un viñedo de Barrantes
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El personal técnico de la Estación Fitopatolóxica do Areeiro recomienda aplicar “canto antes” la renovación del tratamiento contra el mildiu en caso de no haberlo hecho ya tras la granizada registrada el pasado martes en O Salnés. Además, señala que para los tratamientos es “imprescindible” añadir un fungicida que contenga folpet (la materia activa registrada para la cicatrización de las heridas de granizo en la vid) en los casos de predios donde los daños fueran mayores y donde todavía se puede esperar que haya cosecha.

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El organismo de la Diputación recuerda también que en los predios con plantas conducidas en formaciones bajas es imprescindible mantener bien segada la cubierta vegetal del suelo, ya que gramíneas y otras adventicias están en floración y pueden superar las cepas en altura. Los técnicos señalan, rematando en cuanto al mildiu, que la observación de los pasados días muestra una situación en general bastante buena, con manchas viejas en fase de curación más o menos avanzada, o incipientes muy esporádicas.

Además, recomiendan añadir un fungicida antioídio, al advertir que la floración del albariño debería iniciarse en un plazo aproximado de algo más de dos semanas, cuando conviene que ya esté protegido.

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