La Primavera de Portas Abertas inició en el enoturismo a 26.000 visitantes en pasadas ediciones

Turismo de Galicia presentó el programa Cedida

Turismo de Galicia presentó el programa de la XV ‘Primavera de Portas Abertas nas Rutas do Viño de Galicia’, que en pasadas ediciones contó con la participación de unas 26.000 personas con un total de 657 actividades y una media de un centenar de establecimientos (este año son 91). Así lo señaló Xosé Merelles, que anunció que la propuesta de actividades se completará con iniciativas digitales. Así, en las redes sociales de Turismo de Galicia se realizarán tres concursos por cada Ruta do Viño, “sorteando en total 15 premios consistentes no aloxamento da noite do sábado para dúas persoas en cuarto dobre nun dos establecementos asociados participantes, máis o xantar do domingo nun restaurante socio da ruta”.

La ‘Primavera de Portas Abertas’ organiza para su XV edición cerca de un centenar de actividades Más información

En cuanto al programa, contará en total con 59 bodegas participantes en la iniciativa —a la que se suman restaurantes y alojamientos hasta un total de 91 establecimientos— abrirán sus puertas para realizar visitas guiadas y gratuitas en el fin de semana respectivo de cada campaña.

En el caso de Rías Baixas, el evento tendrá lugar del 22 al 24 de mayo y contará con la participación de 17 bodegas. El programa, además, contará con una docena de actividades —además de las visitas guiadas a los viñedos e instalaciones—, entre bodegas, pazos con viñedos o organizaciones. Así, se propondrán visitas guiadas bajo distintas claves, como ‘O Cambados de Asorey e Cabanillas’; catas de vinos y otros productos, como aguaardientes y licores; talleres de cocina y fotografía; y rutas de senderismo. Asimismo, contará con siete de los llamados buses del vino que, con distintas salidas y recorridos, permitirán el desplazamiento con guía.