Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

Unións Agrarias reclama ayudas por los daños que el granizo del martes dejó en los viñedos de la comarca

El sindicato alerta que muchos de los pequeños productores carecían de seguro y pide a la Xunta que "non os deixe na estacada"

A. Louro
30/04/2026 19:29
Hojas de vid afectadas por la tormenta del pasado martes
Hojas de vid afectadas por la tormenta del pasado martes
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

Las fuertes lluvias y granizadas del pasado martes, especialmente en Ribadumia y zonas de Cambados, dejaron importantes daños en los viñedos en un momento del ciclo en el que los cultivos están “especialmente vulnerables”. Así lo alerta el sindicato Unións Agrarias, que reclama a la Xunta la apertura de una línea de ayudas a los viticultores para “afrontar con rapidez as consecuencias da incidencia metereoloxica”, especialmente en las parroquias de Barrantes, Vilariño y Castrelo, “onde se perdeu gran parte da colleita”.

Asimismo, desde el sindicato indican que, si bien todavía es pronto para cifrar con exactitud el alcance de los destrozos, “nas primeiras inspeccións o que se constata é que a unha gran parte dos afectados non dispoñen de seguro polas dificultades que supón a adaptación das pólizas a parcelas de dimensión pequena”, por lo que pide a la Xunta que “non deixe a estes pequenos produtores na estacada”.

De igual modo, Unións Agrarias explica que trasladará al Consello Regulador de la Denominación de Orixe Rías Baixas que dicte una exención del pago de las cuotas a los viticultores afectados por las granizadas y recuerda el “carácter estratéxico”, tanto desde el punto socioeconómico como cultural y demográfico, del sector.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620