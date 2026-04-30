Unións Agrarias reclama ayudas por los daños que el granizo del martes dejó en los viñedos de la comarca

Hojas de vid afectadas por la tormenta del pasado martes Cedida

Las fuertes lluvias y granizadas del pasado martes, especialmente en Ribadumia y zonas de Cambados, dejaron importantes daños en los viñedos en un momento del ciclo en el que los cultivos están “especialmente vulnerables”. Así lo alerta el sindicato Unións Agrarias, que reclama a la Xunta la apertura de una línea de ayudas a los viticultores para “afrontar con rapidez as consecuencias da incidencia metereoloxica”, especialmente en las parroquias de Barrantes, Vilariño y Castrelo, “onde se perdeu gran parte da colleita”.

Asimismo, desde el sindicato indican que, si bien todavía es pronto para cifrar con exactitud el alcance de los destrozos, “nas primeiras inspeccións o que se constata é que a unha gran parte dos afectados non dispoñen de seguro polas dificultades que supón a adaptación das pólizas a parcelas de dimensión pequena”, por lo que pide a la Xunta que “non deixe a estes pequenos produtores na estacada”.

De igual modo, Unións Agrarias explica que trasladará al Consello Regulador de la Denominación de Orixe Rías Baixas que dicte una exención del pago de las cuotas a los viticultores afectados por las granizadas y recuerda el “carácter estratéxico”, tanto desde el punto socioeconómico como cultural y demográfico, del sector.