Piden entre cuatro y ocho años de cárcel para diez acusados de distribuir heroína y cocaína en la comarca

La causa fue instruida por el Juzgado de Cambados Gonzalo Salgado

La sección segunda de la Audiencia de Pontevedra acoge el próximo martes la audiencia preliminar de la causa contra una red dedicada al acopio y comercialización de estupefacientes en la comarca de O Salnés y cuya instrucción se realizó desde el Juzgado de Cambados. Así pues, la Fiscalía pide para los diez acusados penas de entre cuatro y ocho años de cárcel y multas de entre 800.000 y 19.000 euros, en lo que sería un golpe contra el tráfico a media y pequeña escala en la zona, ya que tres de la decena de encausados se dedicarían activamente a comercializar sustancias, especialmente heroína, pero también cocaína y hachís.

Los hechos se remontan entre enero y septiembre de 2022, cuando la investigación —según el relato del Ministerio Fiscal— se centra en la actividad de dos de los principales acusados. Contra ellos la Fiscalía consta probado una transacción de 11.894 gramos de heroína realizada en O Porriño a un ciudadano portugués, que posteriormente fue interceptado en la autovía A-3 del país luso con la mercancía, que alcanzaba un valor en el mercado ilícito de 363.883 euros.

La investigación culminó el 20 de septiembre, cuando se realizaron tres registros en domicilios sitos en las localidades de Sanxenxo y Meaño, donde los cuerpos de seguridad se incautaron de cantidades pequeñas de cocaína y cannabis, una decena de terminales móviles, 6.935 euros en efectivo, mandos de coches, dos básculas de precisión, bolsas de envasar al vacío y hasta una motocicleta Yamaha. Ambos fueron detenidos durante los registros y ahora la Fiscalía pide para ellos penas de 8 y 6 años y medio de prisión y 800.000 euros de multa.

Así, para el tercero de los principales acusados, vecino de Meis, reclama también seis años de cárcel y multa de 140.000 euros. En su caso, el Ministerio Fiscal también considera probado que se habría dedicado al acopio y venta de sustancias estupefacientes durante ese periodo y lo vincula a tres operaciones de menor escala que la anterior, valiéndose para ello de una nave sita en el polígono de Barro-Meis. La primera de estas transacción habría ocurrido en agosto de 2022, cuando habría vendido diferentes cantidades de cocaína y heroína a otros tres acusados en la trama y cuyo vehículo fue interceptado tras un seguimiento policial en O Grove tras hallar en su interior 40 gramos de heroína (valorados en unos 8.000 euros) y cerca de 20 gramos de cocaína (unos 4.780 euros en el mercado ilícito). Además, también se incautaron de dos teléfonos móviles.

Igualmente, al meisino se le imputan otras dos ventas: una en Barro a favor de otros dos acusados de 145 gramos de heroína y 10 de cocaína (un valor cercano a los 30.000 euros) y otra en Brión con sendas cantidades de 30 gramos de cocaína y heroína, esta última acompañado de otro de los acusados, que actuaría como lanzadera.