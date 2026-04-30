La Festa do Albariño de Vitoria se consolida como escaparate para el sector vinícola de O Salnés en el País Vasco

Las autoridades presentaron el programa Gonzalo Salgado

El Centro Galego de Vitoria, con la colaboración de la Mancomunidade do Salnés y la Concellería de Enoturismo de Cambados, volverá a impulsar la Festa do Albariño en Vitoria-Gasteiz, que cumplirá su tercera edición como escaparate para los vinos y recursos enoturísticos de la comarca. Una cita que poco a poca se va consolidando en la capital vasca, que adelanta este año la cita en el calendario y que se celebrará el próximo fin de semana, durante las jornadas del 9 y 10 de mayo.

La cita fue presentada en el Parador de Cambados y contará con un extenso programa en el que no faltará la música tradicional gallega, diferentes catas y sesión DJ, pero en el que el protagonismo recaerá en el vino albariño. Por ello, el edil de Enoturismo cambadés, José Ramón Abal, animó a las bodegas a participar en una cita que ofrecerá “un espazo totalmente gratuito para poder promocionarse, explicar os seus viños e entablar e construír vínculos comerciais con todos os axentes de distribución na hostelaría e comercio da capital do País Vasco”.

Cabe recordar que en la pasada edición fueron un total de 25 las bodegas participantes en una cita que, aseguraron desde el Centro Galego de Vitoria, crece cada año, tanto en interés como en asistencia de público. Además, aprovechó la cita de ayer para entregar los premios de la pasada edición, en la que empataron en primera posición la bodega meañesa Attis y la cambadesa Lagar da Cachada. El podio lo completaron en esa ocasión Paco & Lola y la ribadumiense Santiago Roma, que recogieron ayer el reconocimiento.