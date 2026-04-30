El BNG insiste en la necesidad de actualizar impuestos: “Os once millóns do orzamento non chegan”

Liso González, portavoz del BNG, en un Pleno Gonzalo Salgado

Cambados aprobará el próximo mes de mayo, tras meses de negociaciones entre los socios del cuatripartito, el Presupuesto de 2026. Un documento que suma 11,3 millones y recoge recortes de un 25% en aquellos gastos de libre disposición, tras la imposibilidad de actualizar los impuestos, tras la negativa de Cambos Pode a subir el IBI. Una situación que volvió ayer a poner en tela de juicio el portavoz del BNG, Liso González, que reiteró su posición: “os once millóns non chegan” ya que implicarán nuevos recortes. Así, recalcó el nacionalista, es necesario “actualizar a fiscalización do Concello aos servizos que presta”, pero también reducir los gastos impropios, en cuestiones como el SAF o la escuela infantil, que son de competencia autonómica y, sin embargo, está asumiendo en una gran proporción las arcas municipales.

En este sentido, González se mostró muy crítico con el acuerdo alcanzado por la Fegamp con la Xunta para subir hasta los 18 euros a la hora por el Servizo de Axuda no Fogar. Una cuantía que considera así insuficiente, ya que en el caso de Cambados una vez se licite el nuevo contrato este precio se disparará hasta los 23,76 euros por hora, que tendrá que asumir el Concello.

En cuanto al documento que se debatirá en el Pleno ordinario de mayo, las Concejalías nacionalistas serán algunas de las más perjudicadas, especialmente en el caso de Cultura y Educación. Así, reducirá las aportaciones como coorganizadores a citas como el Festival de Xironsa, la Festa Mariñeira o el Festival Desfoga, pero también en el programa de actividades culturales organizadas en el seno de la Concejalía.

No obstante, el edil recalcó que se mantendrán las ayudas a entidades o las subvenciones de enseñanza, entre otras, y se tratará de que “non afecte, por exemplo, ao mantemento dos centros educativos e instalacións”, manteniendo la apuesta por “actualizar os centros e cumplir coas demandas”.