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Cambados

El Adro Fest y la Andaina Saúdable de As Saíñas inician un atracón festivo en Castrelo

A. Louro
30/04/2026 05:25
La cita cuenta cada año con una notable afluencia
La andaina cuenta cada año con una notable afluencia
Mónica Ferreirós
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La parroquia de Castrelo centralizará este fin de semana la actividad lúdica en el municipio con sus fiestas patronales y la Andaina Saúdable de As Saíñas. Un programa que arrancará durante la jornada de hoy con el Adro Fest organizado por Aires Novos, en el que el protagonismo recaerá en la música electrónica de la mano de Rokiño, Paco Vulkano, JJ Compota y André Melón. Será a partir de las 23:30 horas, con entrada gratuita y no faltarán las food trucks en el recinto, dando así el pistoletazo de salida a las patronales.

Será así un aperitivo de todo lo que vendrá a lo largo del fin de semana. Mañana, la Asociación de Mullerers Rurais As Saíñas organiza la décima edición de su Andaina Saúdable e Solidaria, a partir de las cinco de la tarde, desde el campo de fútbol Beiramar, en la parroquia cambadesa. Una actividad que este año volverá —por segunda edición consecutiva— a recaudar fondos en favor de Amicos.

En cuanto a las patronales, continuarán en la noche del viernes con las orquestas América de Vigo y La Banda de Ayer y el sábado con Los Playres y Capitol. Los platos fuertes los reservará así para el domingo, con París de Noia, y el lunes, con Panorama, que cerrará un atracón de cinco días de intensa actividad festiva.

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