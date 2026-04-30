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Cambados

Cambados mantiene viva la tradición de la Festa dos Maios e involucra a la comunidad educativa

A. Louro
30/04/2026 20:23
La comunidad escolar llenó el Salón Peña
La comunidad escolar llenó el Salón Peña
Gonzalo Salgado
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El Salón Peña acogió esta mañana la celebración de la Festa dos Maios, en la que el protagonismo fue para los escolares, que mostraron tanto su talento cantando los mayos como elaborando las singulares creaciones. El Concello se adelantó así a la fecha para celebrarla con la comunidad escolar y canceló la cita en Torrado prevista inicialmente para mañana por el mal tiempo.

Con la cita se inició también el programa del Mes das Letras, que continuará este domingo con la actuación del Real Coro Toxos e Froles, que tendrá lugar en el Auditorio da Xuventude, a partir de las ocho de la tarde.

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