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Cambados

La Casa da Calzada acoge un nuevo curso sobre alimentación y daño cerebral adquirido

A. Louro
29/04/2026 16:25
Regina Núñez, concejala de Servizos Sociais de Cambados
Regina Núñez, concejala de Servizos Sociais de Cambados
Gonzalo Salgado
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La Concejalía de Servicios Sociales presentó una nueva formación dirigida a familias y cuidadores de personas con daño cerebral adquirido, que tratará cuestiones relacionadas con la alimentación, deglutición y nutrición. La sesión se desarrollará el 19 de mayo, de 16 a 20:30 horas, estará impartida por la Asociación Dano Cerebral Galicia y, tras superarla, los participantes recibirán un certificado emitido por la Escola Galega de Saúde.

La actividad es completamente gratuita, pero es necesario contar con inscripción previa, que podrá formalizarse a través de los servicios sociales del Concello o cumplimentando el formulario disponible en las redes sociales municipales a través de un código QR.

En cuanto a las materias que se tocarán, el curso tratará temas como las características generales del daño cerebral  adquirido (definición, causas, fases y epidemiología), la alimentación, la deglutición (por ejemplo, con los tipos de disfagia), la nutrición (grupos de alimentos, requerimentos de hidratación o adaptación de la dieta en disfagia, entre otros), la medicación para estas personas y la higiene bucodental del paciente.

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