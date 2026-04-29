Formalizan la adjudicación de las obras del nuevo cuartel de Cambados

Estado de la parcela de Valle-Inclán DA

El alcalde de Cambados, Samuel Lago, celebró que la empresa estatal Siepse esté cumpliendo con los plazos avanzados para la licitación del nuevo proyecto para la construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil en la calle Valle-Inclán. El regidor informó así que la sociedad ya ha formalizado el contrato de adjudicación de las obras en favor de Seranco SAU, por un importe de 9.324.986 euros, IVA incluido.

Lago recalcó así que era el “último trámite para o inicio das obras”, para las que se prevé su reactivación en las próximas semanas tras avanzar también con los contratos de dirección de obra y de control de calidad de la misma, uno ya adjudicado y el otro ya avanzado. El alcalde puso así en valor el cumplimiento de los plazos previstos, que señalaban mayo como la fecha para su adjudicación, y espera ahora “que na execución das obras se sigan cumprindo estos prazos”.

Detalles del proyecto

La previsión inicial era la de poder tener el nuevo cuartel listo en 2024, pero los problemas técnicos aparecidos sobre el terreno paralizaron las obras e hicieron necesario volver a redactar y licitar un nuevo contrato de construcción, ahora ya adjudicado, y que empezará a ejecutarse próximamente. Las obras tienen un plazo de 18 meses y el objetivo es que pueda estar listo en la recta final del próximo año 2027.

En sus instalaciones acogerá a 131 agentes, centralizando en estas dependencias patrullas de servicios como Protección de la Naturaleza, Policía Judicial, así como Fiscal y Fronteras, entre otras unidades. En la planta baja se situarán las dependencias de atención al público, como son la oficina de diligencias, las oficinas de intervención de armas, el área de atención ciudadana y la Emume, de atención a mujeres y menores. Además, se construirá en su interior cinco calabozos y contará aparcamiento.