El cuatripartito de Cambados sella el acuerdo para un Presupuesto de 11,3 millones

Los portavoces de los partidos socios del gobierno local, en una imagen de archivo Monica Ferreirós

El cuatripartito de Cambados selló un acuerdo político para encauzar el Presupuesto municipal para este año 2026, después de que el último socio pendiente diese el visto bueno. Un documento que será de récord, al ascender a 11.318.900 euros (633.000 euros que el documento prorrogado de 2024), a lo que habría que sumar las subvenciones que otras administraciones —como Xunta o Diputación— concedan al Concello, sobre todo, en materia de obras. Unas cuentas que, como ya se advertía, llevarán consigo la adopción de nuevos recortes.

Entre las partidas que más se incrementan están la de personal (unos 225.000 euros más), el Servizo de Axuda no Fogar (pasará de los 880.000 a los 1.065.000 euros) o la gestión de la Escola Infantil (de los 300.000 a los 411.000 euros), así como las transferencias a a la Mancomunidade do Salnés, entre otras cuestiones, que se disparan de los 120.000 euros a los 190.000.

Un incremento importante de gastos que sube por encima de las previsiones de ingresos, pese a un aumento en la recaudación por la participación de tributos del Estado o el Fondo de Cooperación Local de la Xunta, entre otras cuestiones. Así, para paliar esta situación se aplicarán recortes en partidas de libre disposición, “fundamentalmente actividades culturais, medioambientais, de festexo ou turismo”, entre otras cuestiones consideradas como “recortables”, en las que se bajarán las partidas en un 25%, como por ejemplo para la organización del Albariño.

En este sentido, el alcalde cambadés, Samuel Lago, recalca que el documento “non aplica absolutamente ningún recurte en ningunha partida que afecte directamente aos servizos que se prestan aos cidadáns, que máis ben incrementaranse, tanto en servizos sociais como en salarios aos traballadores municipais, Servizo de Axuda no Fogar, escola infantil, alumbrado público... ademais de manterse todas as axudas directas a entidades e clubes deportivos”, subraya el regidor.

Abono de facturas pendientes

Así pues, tras el acuerdo político, el borrador se encuentra ya en el departamento de intervención, que elabora ya el documento definitivo, que prevé llevarse a Pleno en la sesión ordinaria de mayo (programado para el último jueves de mes). Sesión en la que el gobierno local proyecta también aprobar un reconocimiento extrajudicial de crédito para abonar las facturas pendientes del pasado 2025 y encarar este año “desde cero”. Un pago que se realizará con cargo al remanente de tesorería del último ejercicio, que ascendió a un total de 607.357 euros.

Sin embargo, todavía no se ha fijado el importe específico para el reconocimiento de crédito que, en cualquier caso, no consumirá el total de 600.000 euros de los remanentes de 2025, según aclara Lago. Con ello, el gobierno dará así avance en dos cuestiones vitales para sanear las cuentas municipales.