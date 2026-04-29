De las aulas a historias reales: el GALP Ría de Arousa busca garantizar el relevo en el mar

San Sadurniño fue una de las zonas de grabación Cedida

Un total de ocho grupos de acción local del sector pesquero (GALP), entre ellos el de la Ría de Arousa, participan en un proyecto colectivo pensado para asegurar el relevo generacional en un sector cuya edad media se sitúa ya por encima de los 50 años y con oficios cada vez más difíciles de cubrir. Su objetivo es claro: impulsar el interés de nuevas generaciones a través de varias vías, como sesiones informativas en institutos y centros de Formación Profesional, visitas guiadas o la grabación de historias reales que activen el interés por estas profesiones marítimas.

Una de ellas es la de María José, mariscadora y pionera del turismo marinero, cuya historia grabó la pasada semana el GALP en la zona de la Torre de San Sadurniño, acompañada por la gerente del CALP, Rosa Carballo. La de la cambadesa no es, sin embargo, la única de estas historias. Entre ellas también estuvo la de Celia, una joven bateeira de Cabo de Cruz que representa el futuro del sector.

Así pues, la grabación de estas historias tiene un mismo fin que la formación en aulas: potenciar vocaciones alrededor del mar, así como desmentir tópicos y abrir caminos a la juventud para trasmitir el valor del trabajo del sector. De esta manera, también se realizan visitas a escuelas náuticas-pesqueras para informar sobre salidas profesionales y que estas nuevas generaciones puedan aprender cuestiones como las diferentes artes de pesca, funcionamientos de los motores, etc. El proyecto, iniciado ya el pasado año, se desarrollará durante todo el 2026 y cuenta con el apoyo de la Consellería do Mar y la UE.