Cambados licita el acondicionamiento y mejora del pabellón de San Tomé por 160.000 euros

Entrada a las instalaciones deportivas Mónica Ferreirós

El Concello de Cambados sacó esta semana a licitación varias actuaciones de mejora y acondicionamiento en el pabellón deportivo de San Tomé, con un presupuesto de 160.708 euros (financiado a través del Plan de Infraestruturas Deportivas de la Diputación). El proyecto, incluye mejoras en equipamientos, gradas, vestuarios y carpinterías, entre otras acciones de calado en las instalaciones.

Los trabajos consistirán así en la dotación de nuevo equipamiento y actuación en la carpintería interior y exterior, con la instalación de puertas técnicas abatibles y con la sustitución de la puerta de emergencia. También habrá mejoras en cierres y en las gradas, donde se instalarán nuevos asientos y se realizarán cuatro zonas de escaleras.

Además, se instalará una cortina separadora metalizada, se acondicionarán los vestuarios, con labores de limpieza y pintado; se repondrá el pavimento con la instalación de uno nuevo, se renovarán los inodoros, lavabos y duchas, se habilitará un sistema de megafonía y se sustituirá el alumbrado por lámparas de tecnología led.

Las empresas interesadas en la adjudicación del contrato pueden presentar sus ofertas a través de la plataforma Silex hasta el próximo 18 de mayo.