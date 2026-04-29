Cambados adica maio ás Letras Galegas cunha quincena de actos
A Festa dos Maios abre mañá un cartaz no que destacan a ofrenda floral, actuacións musicais e a posta en valor da literatura propia
A programación cultural de Cambados encherase no mes de maio cunha quincena de actividades co gallo do Día das Letras Galegas: presentacións literarias, ofrendas florais, conferencias e actuacións musicais compoñerán un cartaz que terá a lingua galega como fío condutor. Así o presentou o concelleiro de Cultura, Liso González, que resaltou o carácter transversal das propostas, que “son para todas as idades e hai de todos os xéneros”.
O programa comenzará mañá, 30 de abril, ás 11 horas, coa Festa dos Maios, que se desenvolverá no Salón Peña cos centros de ensino, tras cancelarse a xornada prevista no Parque de Torrado polas previsións de chuvia. Xa pola tarde, a partir das oito, a Biblioteca Luís Rei acollerá a presentación do último libro do autor local Xosé María Vila Ribadumar, ‘Luz de Seo’, que se publicará en ‘Cen Versos’, a nova colección de poesía da asociación Cen Follas, que tratará de dar voz a autores da comarca cunha traxectoria contrastada. A programación continuará cun dos coros máis senlleiros de Galicia, ‘Toxos e Froles’, que actuará este domingo, ás oito da tarde, en A Xuventude.
Xa a próxima semana, o venres 8, a Casa da Calzada acollerá a presentación de libro ‘Agora non é antes’, de Antón Baamonde, e o sábado 9 haberá un contacontos infantil a cargo de Bea Campos na biblioteca. Ademais, as presentacións literarias continuarán o próximo xoves 14 con ‘Unha etapa estelar e conflitiva de Galicia’ da man de Francisco Rodríguez (tamén na Casa da Calzada, ás 19:30 horas).
Unha das actividades centrais da programación do Mes das Letras Galegas en Cambados será, como cada ano, a ofrenda floral dos centros educativos e autoridades na escultora de Ramón Cabanillas. Será o venres, ás once da mañá, no Paseo da Calzada. Ademais, na xornada dominical do día propio das Letras —17 de maio— a Banda de Música de Castrelo realizará o seu xa tradicional concerto no Auditorio da Xuventude, ás sete da tarde.
De igual modo, a asociación Cen Follas realizará tamén a presentación do sexto número da súa revista (venres 22, na biblioteca, ás 20 horas) no marco dunha programación que tampouco se olvidará da actividade teatral. Así, A Xuventude acollerá a función ‘Somos xente normal’, de Teatro Maravalla (día 23, ás oito da tarde) e a biblioteca faró o propio co espectáculo de música e poesía ‘ O faiado das papoulas’, de Baía Fernández.
Xa na recta final, o 28, a Casa da Calzada acollerá a confrencia ‘Alfredo Brañas e o galeguismo no seu tempo (1859-1900)’ de Xan Fraga (20:30 horas) e xa o 3 de xuño faró o propio coa charla ‘Traxectoria política de Ramón Cabanillas’, da man de Emilio Xosé Ínsua, que se centrará na “vida sociocultural” do cambadés. Por último, a Praza do Con acollerá o sábado 30 a actividade ‘Música e Versos’, da Banda de Música Xuvenil do CEMUS.