Cambados proyecta mejoras en los parques de la Estación y Torrado

José Ramón Abal, en una visita al parque Cedida

La Concellería de Obras e Servizos realizará durante el mes de mayo trabajos de mantenimiento preventivo en el parque de la Estación de autobuses, con el objetivo de mejorar el estado de los elementos de juego. Será una de las dos zonas de juego en las que actuará en los próximos meses el Concello, junto al Parque de Torrado, cuyas instalaciones presentan un elevado estado de deterioro.

En el caso de este último, cabe recordar que el Concello cuenta con una subvención de 133.000 euros a través del Plan +Provincia 2024 y cuya obra contempla también el caucho del área de la estación de autobuses. Una actuación que debe estar concluida antes del 30 de septiembre para no perder los fondos, por lo que desde la administración local trabajan ya para poder a sacar a licitación la ansiada obra, según explicó el edil responsable de Obras, José Ramón Abal.

En este sentido, el concejal señaló también que el Parque de Torrado permanecerá también cerrado al público a partir del lunes 4 de mayo, “por un período de entre unha e dúas semanas” como causa de las obras de mejora del Pazo Torrado y sus jardines. Así, estas actuaciones se centran ahora en la instalación del cableado de la nueva iluminación que habrá en la zona, lo que necesitará cerrar el área durante un tiempo.