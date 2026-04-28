Cambados acoge una decena de cursos de la UVigo y la USC para mayores de 50 años

El edil de Terceira Idade presentó el programa Mónica Ferreirós

Las universidades de Santiago de Compostela y de Vigo ofrecerán en Cambados un programa dirigido a personas mayores de 50 años de edad y en el que se abordarán temas como la inteligencia artificial, la desinformación, cómo entender los impuestos, el uso del móvil, historia y patrimonio y el paisaje de la montaña gallega, entre otras materias.

Un amplio programa formativo —totalmente gratuito— que se dividirá en dos vertientes. La primera de ellas (‘Mareas de coñecemento’) será impartido por docentes de la UVIgo en la Casa da Calzada y se desarrollará del 2 al 16 de junio. El primero de los cursos será ‘Como entender os importes’, con cuatro horas de formación presencial, de 16 a 20 horas. El segundo será el día 8 de junio, de 16:30 a 19 horas y ofrecerá herramientas para “estar a alerta de posibles timos”, según explicó el edil de Terceira Idade, Tino Cordal.

En la jornada siguiente, el martes 9, se ofrecerá el curso ‘Intelixencia Artificial’ (de 16:30 a 20 horas); el día 15 tomará el relevo el curso ‘Desinformación Xeral’ (16:30 a 19 horas) y el martes 16 concluirá con ‘Teorías conspirativas’ (16:30 a 20 horas).

Cada curso tendrá un máximo de 30 participantes y el plazo para presentar solicitudes ya está abierto a través del Concello, en el teléfono 986 542 663 —en un horario de 8:30 a las 14:30 horas —o del correo electrónico omix@cambados.es.

Cordal subrayó la importancia de que Cambados esté entre los concellos selecionados por la universidad viguesa para impartir unos cursos “que teñen unhas temáticas moi interesantes para a xente maior”.

Por su parte, el programa de la USC ‘Camiños de coñecemento e experiencia’ se desarrollará del 9 al 16 de junio, en el Salón Peña, en un horario de 16:30 a 18 horas, según explicó el concejal de Cultura, liso González. La primera de las acciones formativas será ‘O Museo: historia, patrimonio e comunidade’, que tendrá lugar en las jornadas del 9 y 10 del mes y estará impartido por Mónica Rey Cabezudo y Dolores Barral.

Las jornadas del 11 y 12 el protagonismo recaerá en el curso ‘A paisaxe da montaña galega. Os nosos máis altos cumios e outros máis pequenos’, que correrá a cargo de Luis Martín Agrelo Janza. El último de los talleres tendrá lugar los días 15 y 16, con el título ‘O uso do móbil, sácalle partido’, impartido por Álvaro Dosil Rosendo, profesor de Ciencias da Educación de la USC.

En el caso de este programa formativo, las inscripciones pueden realizarse de forma presencial en la Biblioteca Luis Rey —en un horario de 9:30 a 14 y de 16:30 a 20 horas— así como de forma remota a través del teléfono 986 520 008 o el correo electrónico biblioteca@cambados.es.