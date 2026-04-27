La I Bienal EducARTE abre sus puertas con las expresiones de tres comunidades educativas de Cambados

Además de las muestras permanentes de pintura, escultura o fotografía, hay espectáculos en directo de teatro, música y danza, entre otras disciplinas artisticas | Gonzalo Salgado

El colegio Salesianos de Cambados acogió hoy por la tarde la inauguración de la I Bienal EducARTE, un proyecto para fomentar, recoger y mostrar las expresiones artísticas de tres comunidades educativas del municipio. Además de las creaciones que parten de la propia familia del centro de los Salesianos, también participan el IES Asorey y el colegio Antonio Magariños.

“No presente curso iniciamos un camiño de encontro e colaboración cos centros educativos da contorna a través do ámbito da creación artística”, explican desde el centro promotor.

“Ao longo do curso traballamos na organización da I Bienal EducARTE, unha iniciativa que pretende converterse nun espazo compartido de expresión artística, colaboración e encontro entre centros educativos”.

De tal forma nació esta bienal que este lunes abrió sus puertas. “Trátase dunha bienal de arte na que os diferentes centros poden participar achegando as súas propias obras ao noso espazo expositivo. O proxecto está dirixido a toda a comunidade educativa: alumnado, profesorado e tamén ás familias que desexen formar parte desta experiencia colectiva”, enriqueciendo la muestra con obras no solo de los estudiantes.

Gran número de técnicas

En cuanto a los tipos de arte que pueden disfrutarse estos días, la bienal acoge gran variedad de formatos y disciplinas, desde pintura y escultura a fotografía, videoarte, teatro, danza, instalaciones, performances e incluso proyectos multimedia.

“Tendo en conta que os centros educativos son xerme de creacións artísticas moi interesantes, todas as propostas compartidas son benvidas”, explican los promotores.

La bienal tendrá lugar durante toda esta semana en el centro Salesianos. Allí se puede acceder tanto a la exposición permanente como a las actividades en directo, de teatro, danza y música. Además de las visitas programadas de centros, hay turnos de tarde abiertos a las familias.

El acto de apertura contó con saludo de la madrina, Cristina Padín Fariña; visita guiada y exhibición de obras.