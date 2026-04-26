Respaldo institucional a la muestra de Paz en Nueva York: “É o mellor embaixador da Galicia Calidade”
La Xunta invierte 180.000 euros en la iniciativa y acompañó en la ciudad estadounidense al escultor
La inauguración el pasado sábado de la exposición ‘A distancia que une’ del cambadés Manolo Paz en Nueva York contó con un importante respaldo institucional, con una delegación encabezada por el conselleiro de Cultura, José López Campos y el presidente de la Diputación, Luis López.
El representante autonómico recalcó que esta muestra, expuesta ya en la zona de Park Avenue hasta septiembre, “abre unha ventá para divulgar e proxectar a cultura galega no exterior na antesala da celebración do Xacobeo 2027”. En este sentido, señaló a Manolo Paz como “un dos escultores máis singulares da escena artística galega polo que resulta o mellor embaixador para dar mostra da nosa Galicia Calidade e atraer o interese do turismo cultural internacional”.
Asimismo, recordó que esta exposición —que reúne a una decena de piezas del autor en la Gran Manzana— contó con una ayuda de 180.000 euros por parte del gobierno gallego para dar a conocer el “talento artístico de Galicia”.
Por su parte, López subrayó también que la “particular visión” de Paz de la arquitectura “é capaz de relacionar con mestría a arquitectura da de Nova York coa da Praza do Obradoiro”.