La clínica del Refugio de Cambados amplía sus servicios y suma máquinas de autolavado de mascotas

Las máquinas fueron estrenadas ya ayer Cedida

La clínica del Refugio de Cambados inauguró ayer la puesta en marcha de un nuevo servicio, tras la puesta en marcha de máquinas de autolavado de mascotas y de lavandería para sus ropas que funcionará con monedas. Dos servicios con, hasta ahora, nula oferta en la comarca pero que son muy demandados, tanto para los dueños de perros y gatos como, por ejemplo, para casas rurales u otros establecimientos de hostelería que admiten mascotas.

Lo cierto es que la clínica del Refugio, tal y como subraya Olga Costa, la presidenta, no ha dejado de crecer y ha sumado una zona de cuarentena para animales infecciones y otro espacio en una sala con cristaleras que permitirá a los animales ingresados poder recibir luz natural y, estar así, “en las mejores condiciones posibles”, ya que la luz solar “es muy importante cuando una persona o un animal está enfermo y quiere recuperarse”.

Así pues, tras mucho tiempo de preparación y unas máquinas echas a medida para la ocasión —incluida una decoración en homenaje a “todos los animales que pasaron en algún momento por aquí”—. Y es que, además, el Refugio celebra esta semana entrante su 27 aniversario desde su apertura como un centro fundamental para el control y el cuidado de gatos y perros.