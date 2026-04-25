Medio centenar de Audis toman Fefiñáns y llenan la plaza de público

Audis aparcados en la Praza de Fefiñáns

La Praza de Fefiñáns volvió a ser, en el día de ayer, el escenario de una cita automovilística exclusiva con la llegada de cincuenta coches de la marca Audi llegados desde distintos municipios de Galicia. A partir de la una y media de la tarde, los vehículos comenzaron a aparcar en esta céntrica plaza para hacer sonar sus motores y vestirla de elegancia.

La visita de los Audis -igual que lo había hecho el fin de semana la de los Ferraris- atrajo a una gran cantidad de público que no dudó en acercarse a los coches para conocer cada uno de sus detalles y fotografiarse con muchos de ellos.

El concejal de Enoturismo, José Ramón Abal, se mostró “enormemente satisfeito” por la acogida de esta actividad ya que, reconoció, atrajo a Cambados a más de 150 personas. “Estas persoas van a estar todo o día aquí disfrutando do noso pobo e, polo tanto, vemos esta iniciativa como unha gran oportunidade para promocionar os nosos recursos enoturísticos”, señaló, tras la llegada de los vehículos, Abal.

Desde su concejalía, apuestan por este tipo de eventos, indica el edil, porque ayuden a “revitalizar e impulsar a economía local”. Debido al éxito de convocatoria, Abal no duda en repetir ambos eventos automovilísticos el próximo año.