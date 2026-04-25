Lago destaca que Cambados recuperó la estabilidad presupuestaria al cierre de 2025

El alcalde, Samuel Lago, en un Pleno Mónica Ferreirós

El Concello de Cambados adoptó el pasado ejercicio un plan económico-financiero para los años 2025 y 2026 con el objetivo de garantizar la estabilidad presupuestaria. Un cometido que consiguió al cierre del ejercicio de 2025, según destacó ayer el alcalde, Samuel Lago, en el que la administración local cumplió los principales indicadores económicos exigidos: la estabilidad presupuestaria, la regla de gasto y el objetivo de deuda público, tal y como defendió el regidor.

Así pues, el Concello anunció los datos del cierre de un ejercicio en el que, señala, se redujeron las facturas pendientes en 349.000 euros, “un avance significativo no saneamento das contas municipais”. Además, las importes todavía pendientes de pago de 2025 se saldarán con el remanente de tesorería, que alcanzó los 607.357 euros.

En cuanto a la deuda, se mantiene “en cero, unha situación da que poden presumir moi poucos concellos da comarca”. Por ello, Lago subrayó a Cambados “como exemplo de boa xestión económica e responsabilidade institucional”.

El anuncio llega así pocos días después de que Contas de Galicia hiciera público su informe sobre las administraciones locales en el ejercicio de 2024, que colocaban a Cambados en una “situación financieira comprometida”. Por ello, el ejecutivo se reafirma en que durante 2025 se tomaron las decisiones políticas acertadas para revertir la delicada situación.

“A pesar destas dificultades de gobernar con recursos económicos limitados, o Concello de Cambados logrou acadar a estabilidade financieira e facelo sen que se resentiran os servizos ós cidadáns, e continuará traballando para manter o equilibrio entre unha fiscalidade moderada e a prestación de servizos públicos de calidade, garantindo unha xestión eficiente e sostible no tempo”, recalcó el alcalde.

Presión fiscal

Un objetivo alcanzado, añadió, “mantendo unha das presións fiscais máis baixas de Galicia”, especialmente en el caso del IBI, siendo el más bajo de la Comunidad en municipios del mismo rango de población. En este sentido, el ingreso municipal por habitante alcanzó los 888,89 euros, muy por debajo de la media estatal, fijada en 1494,28 euros y la de concellos del mismo rango (1.382 euros).

Una política fiscal, apuntó Lago, que “permite apoiar ás familias e ao tecido económico local, aínda que tamén supón un reto engadido á hora de afrontar novos investimentos ou servizos”. Algunos de ellos, como el SAF o la escuela infantil —de competencia autonómica— que “condicionan a capacidade inversora do Concello” ante “a persistente infrafinanciación das administracións locais” por parte de la Xunta, lo que “limita a execución de novos proxectos estratéxicos”, que se limitan a la consecución de subvenciones y que dejan un importante agujero en las arcas municipales en los últimos años.