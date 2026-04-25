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Cambados

‘A distancia que une’: Manolo Paz inaugura hoy la exposición de diez de sus obras en Nueva York

Algunas de las esculturas más icónicas del cambadés habitarán Park Avenue hasta el mes de septiembre

A. Louro
25/04/2026 00:55
El escultor junto a una de las obras ya instalada |
El escultor junto a una de las obras ya instalada |
Ángel Colmenares / EFE
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El escultor cambadés Manolo Paz inaugura hoy un nuevo e importante hito internacional a su prestigiosa carrera al inaugurar en el neoyorquino Park Avenue la exposición ‘A distancia que une’, con diez de sus esculturas más icónicas, que podrán verse entre las calles 60 y 63 hasta el 30 de septiembre, gracias a la Fund for Park Avenue, la galería Max Estrella y la colaboración de la Xunta. Una muestra que sirve también como homenaje a los años formativos de Paz en Nueva York, donde vivió y trabajó, y refleja su profunda conexión con la ciudad.

Así pues, entre la decena de obras del cambadés que habitarán en los próximos cinco meses en Park Avenue, estará una de sus esculturas de piedra más emblemáticas, ‘Catedrales’, elaborada en cuarcita y que vincula simbólicamente la belleza natural y atemporal de la piedra con los imponentes rascacielos de Nueva York, a menudo considerados las catedrales contemporáneas. Junto a estas, se exhibirán cuatro de sus esculturas metálicas: una versión roja de ‘Transparencias’ y tres esculturas de su serie NASA en blanco, azul y rojo, haciendo referencia a la bandera de los Estados Unidos. Estas esculturas son complejos rompecabezas tridimensionales de una malla metálica, una estructura que evoca el trazado en cuadrícula de las calles y edificios.

Son así algunas de las creaciones que se levantarán siobre las islas peatonales de la ciudad y que hoy mismo inaugurará el cambadés, que estará acompañado por el presidente de la Diputación, Luis López, y el conselleiro de Cultura.

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