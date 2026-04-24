La Festa da Bicicleta de Cambados apela al público familiar y espera a más de 700 participantes

Algunos de los participantes en la última edición de la cita deportiva Mónica Ferreirós

La Concejalía de Deportes apuesta este año por dar un nuevo impulso a la Festa da Bicicleta de Cambados con el diseño de un nuevo circuito, eliminando las zonas con cuestas para hacerla más accesible y atraer al público familiar. Un itinerario circular de unos 10 kilómetros que saldrá desde la Praza de Fefiñáns y que pasará por la zona histórica de la villa del albariño, por monumentos como las ruinas de Santa Mariña, San Sadurniño o Tragove.

“Un paseo de 45 a 50 minutos” para promover los hábitos saludables o el deporte sobre dos ruedas. La idea de este cambio de recorrido —como ya se ha hecho “con éxito” con la San Silvestre—, según explicó la edila de Deportes, Noelia Gómez, es la de fomentar la asistencia del público familiar y espera que la cite congregue a más de 700 personas “e se subíramos a mil sería un completo éxito”. Así pues, se decidió prescindir de la “costa conflictiva” de Martín Códax, “na que os máis pequenos ou as persoas que non estamos en tan boa forma tiñamos que baixar da bici”.

La cita arrancará a las once de mañana, desde Fefiñáns, donde al acabar habrá avituallamiento para los participantes y el sorteo de seis bicicletas. Será el próximo domingo 3 de mayo, que coincidirá con el Día de la Madre, cuando se espera aumentar la cifra del pasado año, cuando participaron en la cita deportiva algo más de medio centenar de personas. Unos número algo más discretos que en otras ediciones al coincidir con uno de los partidos claves para el ascenso del Club Juventud Cambados.

Deporte adaptado

Edición, la anterior, que contó con bicis adaptadas gracias a la colaboración con la asociación DisCamino, que no podrá participar este año al tener otros compromisos agendados, por lo que no se podrá ofrecer este servicio este año, al no contar con este tipo de equipamientos. No obstante, Gómez, recalcó que el deporte inclusivo es una de las “máximas” de la Concejalía y ya estudia la propuesta de una empresa que organiza andainas y carreras adaptadas para poder incluirse en el calendario deportivo de Cambados.