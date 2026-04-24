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Cambados

Fefiñáns recibirá a cerca de cincuenta Audis de toda Galicia a través de una ruta por la costa

A. Louro
24/04/2026 20:57
Algunos de los vehículos expuestos
Algunos de los vehículos Ferrari expuestos en Fefiñáns el pasado domingo
Mónica Ferreirós
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La Praza de Fefiñáns volverá a acoger este domingo otra cita automovilística con la llegada de cerca de medio centenar de Audis llegados de toda Galicia para realizar una ruta por la costa, desde Pontevedra, que tendrá su meta en la Praza de Fefiñáns. En total, serán unas 80 personas y se prevé que su llegada sea a las 13:30 horas, desde cuando se podrán contemplar los vehículos en la emblemática plaza. Además, los participantes aprovecharán la ocasión para comer en restaurantes de la villa del albariño.

Desde la Concejalía de Enoturismo, José Ramón Abal recalca la apuesta por este tipo de eventos que son “moi dinamizadores da economía local” y colocan a Cambados como “capital do motor de Galicia” gracias a la elección de la villa por “estas importantes marcas de automovilismo”.

Cabe recordar que la pasada semana Fefiñáns recibió también a cerca de una decena de Ferrari gracias a otra ruta por las Rías Baixas organizada por una empresa dirigida al turismo de lujo. Una actividad, así, que sigue la tendencia de la ruta de Audis que llegará mañana, como una de las acciones encaminadas a recalcar los recursos enoturísticos de Cambados y su potencial en el turismo exclusivo.

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