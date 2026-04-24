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Cambados

El concierto grande del Albariño despacha 3.000 entradas en su primera hora de venta al público

Las 600 entradas a precio reducido para asistir a la actuación de ROA, Luar la L y La Pantera en Cambados volaron en pocos minutos

A. Louro
24/04/2026 20:52
Las colas fueron importantes para hacerse con una entrada física
Las colas fueron importantes para hacerse con una entrada física
Cedida
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La expectación por asistir al concierto grande de la Festa do Albariño es siempre importante y este año no fue una excepción. En las inmediaciones de la oficina de turismo de la Casa da Calzada empezó a verse público desde las nueve de la mañana para ser los primeros en obtener las 350 entradas físicas a un precio reducido de 35 euros que se ponían a la venta a las cuatro de la tarde. También había 250 en la web, pero volaron a los pocos minutos.

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Y es que la cita de ROA, Luar la L y La Pantera con la Festa do Albariño despachó unas 3.000 entradas en la primera hora de venta al público. Un rotundo éxito que viene a respaldar la apuesta del Concello con la música urbana, que en las últimas ediciones viene llenando Cambados de ambiente con artistas como Nicky Jam, Justin Quiles o Dei V, entre otros.

Ya por la mañana había público en las inmediaciones de la Casa da Calzada
Ya por la mañana había público en las inmediaciones de la Casa da Calzada
Gonzalo Salgado
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