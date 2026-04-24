Cambados busca ya al nuevo ganador del Premio Ramón Cabanillas

Liso González, edil de Cultura de Cambados Gonzalo Salgado

El Concello de Cambados busca ya al ganador de la edición de 2026 del Premio Ramón Cabanillas —que sucederá a Xosé Manuel Millán Otero—, cuya organización asume por primera vez en solitario tras dar un paso al lado sus fundadores: Ramón Domínguez, propietario de la antigua y emblemática librería Ramón Cabanillas y Beba Moldes, de Contos. Así, el Área de Cultura publicó ayer el anuncio de la convocatoria del galardón, dirigido a personas, colectivos y entidades de reconocida trayectoria vinculada con la literatura o la lengua en gallego, con las artes visuales, escénicas, musicales o audiovisuales y con el patrimonio cultural, relacionado con la reivindicación, dignificación y defensa de la cultura gallega, la gestión o la política cultural en la Comunidad, la investigación periodística o editorial o como empresario en la industria cultural.

Las candidaturas propuestas podrán ser presentadas por personas o entidades relacionadas con el objeto del premio, sin que los candidatos se puedan postular a sí mismos. Además, las personas propuestas deben estar vivas, aunque excepcionalmente podrán ser candidatas a título póstumo, aunque los colectivos sí deben tener actividad.

Las solicitudes se presentarán de forma presencial en el registro de entrada del Concello de Cambados o a través de la sede electrónica. El plazo será de dos meses contados desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, efectuado en la jornada de ayer. En cuanto al jurado, estará conformado por un máximo de siete miembros: el concejal de Cultura, Liso González; la presidencia del Consello da Cultura Galega; la presidencia de la Real Academia Galega; la presidencia de la Real Academia de Belas Artes Nosa Señora do Rosario; y tres personas de reconocido prestigio en el campo de la cultura, designadas por la Concejalía de Cultura.