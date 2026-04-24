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Cambados

Cambados busca ya al nuevo ganador del Premio Ramón Cabanillas

El Concello asume la organización en solitario del galardón y convoca la presentación de candidaturas

A. Louro
24/04/2026 05:05
Liso González BNG Cambados
Liso González, edil de Cultura de Cambados
Gonzalo Salgado
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El Concello de Cambados busca ya al ganador de la edición de 2026 del Premio Ramón Cabanillas —que sucederá a Xosé Manuel Millán Otero—, cuya organización asume por primera vez en solitario tras dar un paso al lado sus fundadores: Ramón Domínguez, propietario de la antigua y emblemática librería Ramón Cabanillas y Beba Moldes, de Contos. Así, el Área de Cultura publicó ayer el anuncio de la convocatoria del galardón, dirigido a personas, colectivos y entidades de reconocida trayectoria vinculada con la literatura o la lengua en gallego, con las artes visuales, escénicas, musicales o audiovisuales y con el patrimonio cultural, relacionado con la reivindicación, dignificación y defensa de la cultura gallega, la gestión o la política cultural en la Comunidad, la investigación periodística o editorial o como empresario en la industria cultural.

Las candidaturas propuestas podrán ser presentadas por personas o entidades relacionadas con el objeto del premio, sin que los candidatos se puedan postular a sí mismos. Además, las personas propuestas deben estar vivas, aunque excepcionalmente podrán ser candidatas a título póstumo, aunque los colectivos sí deben tener actividad.

Las solicitudes se presentarán de forma presencial en el registro de entrada del Concello de Cambados o a través de la sede electrónica. El plazo será de dos meses contados desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, efectuado en la jornada de ayer. En cuanto al jurado, estará conformado por un máximo de siete miembros: el concejal de Cultura, Liso González; la presidencia del Consello da Cultura Galega; la presidencia de la Real Academia Galega; la presidencia de la Real Academia de Belas Artes Nosa Señora do Rosario; y tres personas de reconocido prestigio en el campo de la cultura, designadas por la Concejalía de Cultura.

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