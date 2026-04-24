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Cambados

Atienden a un bebé de un año tras un accidente en la rotonda de Vilariño

Hasta el punto se desplazó una ambulancia del 061, aunque finalmente no fue preciso su traslado al centro médico

A. Louro
24/04/2026 19:01
El suceso se produjo esta tarde
El suceso se produjo esta tarde
Emerxencias de Cambados
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Un accidente entre un camión y un vehículo en la rotonda de Vilariño, en Cambados, movilizó a los servicios de emergencias. Hasta el punto se desplazó una ambulancia del 061 con un equipo sanitario, que atendió por precaución en el lugar a un bebé de un año que viajaba en el turismo, aunque finalmente no fue preciso su traslado a un centro médico.

Además de los medios sanitarios, también se movilizó a efectivos de la Policía Local y del servicio municipal de Emerxencias del Concello de Cambados, que tuvo además que controlar el tráfico, cortando parte del carril exterior de la rotonda, donde quedó atascado el camión.

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