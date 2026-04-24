Atienden a un bebé de un año tras un accidente en la rotonda de Vilariño

El suceso se produjo esta tarde Emerxencias de Cambados

Un accidente entre un camión y un vehículo en la rotonda de Vilariño, en Cambados, movilizó a los servicios de emergencias. Hasta el punto se desplazó una ambulancia del 061 con un equipo sanitario, que atendió por precaución en el lugar a un bebé de un año que viajaba en el turismo, aunque finalmente no fue preciso su traslado a un centro médico.

Además de los medios sanitarios, también se movilizó a efectivos de la Policía Local y del servicio municipal de Emerxencias del Concello de Cambados, que tuvo además que controlar el tráfico, cortando parte del carril exterior de la rotonda, donde quedó atascado el camión.