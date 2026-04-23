Trasladan al hospital a un motorista tras sufrir un accidente contra una furgoneta en Cambados

El suceso ocurrió a la altura del lugar de Cortiña de Abaixo Cedida

Un motorista resultó herido en un accidente de tráfico en la parroquia cambadesa de Corvillón. Los hechos ocurrieron a primera hora de la tarde, a la altura del lugar de Cortiñas de Abaixo, cuando una furgoneta de reparto de mensajería colisionó con su motocicleta, según explicaron desde el servicio municipal de Emerxencias del Concello de Cambados.

El Centro Integrado de Atención a Emerxencias del 112 de Galicia movilizó hasta el punto a la Guardia Civil de Tráfico y a una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que trasladó al herido —un cambadés de 45 años— al Hospital do Salnés, que se quejaba de dolor cervical, torácico y lumbar.