La cultura como prevención a las adicciones: una veintena de obras se exponen en la Casa da Calzada

Las autoridades, durante la jornada inaugural Gonzalo Salgado

La Casa da Calzada acoge una nueva edición de ‘Saudarte’. Una muestra de arte colectiva impulsada por la Fundación Galega Contra o Narcotráfico (FGCN) que cuenta con 25 obras de 22 artistas (con participantes de los nueve años en adelante) de la academia de pintura de José Ramón Costa y del IES Francisco Asorey de Cambados.

El gerente de la fundación, Fernando Alonso, recalcó el “factor diferencial” que supone “promover a actividade cultural e o ocio saudable”. Una de las dos “palancas de acción” en las que se mueve la asociación, junto al deporte. Actividades, destacó el edil de Cultura, Liso González, que ayudan a canalizar las inquietudes de los más jóvenes a través del arte para prevenir posibles malos hábitos, especialmente “nun momento de evidente repunte de todo o relacionado co mundo das drogas e de outras adiccións, como poden ser as redes sociais”.

La exposición —que cumplió ya su 18 edición, “que non son poucas”— pueden visitarse en el horario de apertura de la Oficina de Turismo hasta el 20 de mayo. En cuanto a las técnicas de las obras, destaca el óleo, pero hay una gran variedad (como en acuarela), así como de estilos y temáticas.