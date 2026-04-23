Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

La cultura como prevención a las adicciones: una veintena de obras se exponen en la Casa da Calzada

A. Louro
23/04/2026 20:58
Las autoridades, durante la jornada inaugural
Las autoridades, durante la jornada inaugural
Gonzalo Salgado
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

La Casa da Calzada acoge una nueva edición de ‘Saudarte’. Una muestra de arte colectiva impulsada por la Fundación Galega Contra o Narcotráfico (FGCN) que cuenta con 25 obras de 22 artistas (con participantes de los nueve años en adelante) de la academia de pintura de José Ramón Costa y del IES Francisco Asorey de Cambados.

El gerente de la fundación, Fernando Alonso, recalcó el “factor diferencial” que supone “promover a actividade cultural e o ocio saudable”. Una de las dos “palancas de acción” en las que se mueve la asociación, junto al deporte. Actividades, destacó el edil de Cultura, Liso González, que ayudan a canalizar las inquietudes de los más jóvenes a través del arte para prevenir posibles malos hábitos, especialmente “nun momento de evidente repunte de todo o relacionado co mundo das drogas e de outras adiccións, como poden ser as redes sociais”.

La exposición —que cumplió ya su 18 edición, “que non son poucas”— pueden visitarse en el horario de apertura de la Oficina de Turismo hasta el 20 de mayo. En cuanto a las técnicas de las obras, destaca el óleo, pero hay una gran variedad (como en acuarela), así como de estilos y temáticas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina