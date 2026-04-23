El Estado da los últimos pasos para poder empezar las obras del cuartel de Cambados

Estado de la parcela de Valle-Inclán Mónica Ferreirós

La sociedad estatal Siepse dio esta semana nuevos pasos para poder retomar la construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil de Cambados —cuya ejecución ya está adjudicada por 9.324.986 euros a la empresa Seranco SAU— tras contratar la dirección de la obra a favor de Antea Iberolatam por 145.452 euros y sacar a licitación el control de calidad de las obras por un montante de cerca de 70.000 euros.

En caso de este último contrato —que incluirá, además del propio control de ejecución de la obra, el control de calidad de los materiales, procesos constructivos, de instalaciones y las pruebas de puesta en funcionamiento de toda la edificación— las empresas tienen de plazo para presentar sus ofertas hasta el 8 de mayo, a través de la plataforma electrónica de contratación del Estado.

La previsión inicial era la de poder tener el nuevo cuartel listo en 2024, pero los problemas técnicos aparecidos sobre el terreno paralizaron las obras e hicieron necesario volver a redactar y licitar un nuevo contrato de construcción, ya adjudicado, y que a falta de estos últimos contratos de control de las obras, empezarán próximamente. Las obras tienen un plazo de 18 meses y el objetivo es que pueda estar listo en la recta final del próximo año 2027.