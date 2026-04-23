Contas advierte de la “situación financiera comprometida” de Cambados en su último informe

Fachada del Concello de Cambados Mónica Ferreirós

El Consello de Contas hizo público el informe de fiscalización de la cuenta general de las entidades locales gallegas en 2024, que evidencia que 17 concellos y una mancomunidad se encuentran en una “situación financieira comprometida”, al presentar cifras negativas tanto del remanente de tesorería como del ahorro neto del ejercicio, lo que “pode afectar á sostibilidade dos seus gastos correntes”. Entre ellos se encuentran los ayuntamientos de Cambados, Catoira y Cuntis. El informe fue entregado por el consejero mayor, Juan Carlos Aladro, al presidente del Parlamento, Miguel Santalices.

En el caso de la capital del albariño, el informe señala que cerró 2024 con un saldo negativo de 454.406 euros y un ahorro neto, también negativo, de 149.068 euros. Incluso en una situación más delicada está Cuntis, con una deuda de 2.240.741 euros al cierre de 2024 y un ahorro neto negativo también con más de los 2 millones, que en el caso de Catoira supera la cifra negativa de 344.054 euros.

Ribeira, Sanxenxo, A Pobra y Portas —aunque en una mejor situación financiera— incumplieron también a cierre de 2024 la estabilidad presupuestaria, lo que “pon de manifesto a incapacidade dos ingresos do exercicio para atender aos gastos”. Cabe recalcar que los datos son del cierre del ejercicio de 2024 y que Cambados ya ha aprobado en 2025 y en el actual año 2026 un plan económico-financiero para conseguir dicha estabilidad.