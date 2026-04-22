Esta es la conocida influencer que será madrina de la X Andaina Saudable de As Saíñas

Cartel promocional de la cita | cedida

Las Mulleres Rurais As Saíñas de Castrelo organizan la que será décima edición de su andaina saludable, que este año tiene como madrina a la influencer y creadora de contenido Paula Currás. La cita será el viernes 1 mayo, con salida del campo de fútbol del Beiramar, a las cinco de la tarde.

La madrina del evento acumula solo en TikTok más de 1,4 millones de seguidores.

La caminata volverá a tener carácter solidario. Así, la asociación Amicos, de atiende a personas con diversas capacidades, será la beneficiaria de esta andaina.

El recorrido será de nueve kilómetros, “de dificultade baixa e de libre acceso para todos os públicos, completamente gratuita”. Eso sí, se contará con hucha donde las personas que así lo deseen podrán realizar donativos en favor del colectivo solidario.

Al término del recorrido, cada participante recibirá fruta y agua. La recogida de dorsales podrá realizarse desde las 16:30 en la carpa de la asociación promotora, en el entorno de salida

Además, “haberá sorteos, inchables, photocall coa madriña, cantina a cargo de Aires Novos de Castrelo e o Club Fútbol Veteranos de Castrelo e a actuación das alumnas do grupo Zumba a cargo de Montse Pinto”, indican las promotoras.