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Cambados

El colegio Salesianos impulsa su I Bienal de Arte con participación del Cabanillas y del Magariños

B. Y. O Salnés
22/04/2026 18:06
Una vista de este recinto educativo
Una vista de este recinto educativo
| Gonzalo Salgado
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El colegio Salesianos de Cambados celebra su I Bienal EducARTE, “unha iniciativa que pretende converterse nun espazo compartido de expresión artística, colaboración e encontro entre centros educativos”.

La cita arrancará el lunes 27, a las 16 horas, con un programa que arrancará con el saludo de la madrina del evento, Cristina Padín Fariña. Seguirá con un recorrido guiado por los espacios artísticos y con otro itinerario por los espacios de artes vivas del IES Cabanillas y del colegio Magariños. A las 18:30 tendrá lugar la performance ‘O Silencio das Voces’.

Durante este curso

El proyecto de esta bienal, sin embargo, se trabajó durante todo el curso, a través de “un camiño de encontro e colaboración cos centros educativos da contorna a través do ámbito da creación artística”.

“Trátase dunha bienal de arte na que os diferentes centros poden participar achegando as súas propias obras ao noso espazo expositivo. O proxecto está dirixido a toda a comunidade educativa: alumnado, profesorado e tamén ás familias que desexen formar parte desta experiencia colectiva”.

La bienal acoge, además, todo tipo de técnicas, como pintura, escultura, fotografía, videoarte, teatro, danza, instalaciones, performances, y proyectos multimedia.

La muestra se mantendrá toda la próxima semana y en la jornada de apertura se contará además con representación de los centros participantes, con autoridades municipales y del ámbito educativo.

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