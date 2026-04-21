Los vinos de Rías Baixas cerraron 2025 con unas ventas por valor de 67,8 millones de euros

Degustación de vino en una acción promocional de la DO Rías Baixas Gonzalo Salgado

La Denominación de Orixe Rías Baixas cerró 2025 creciendo en volumen y en valor en sus ventas al extranjero, sobreponiéndose así a la incertidumbre geopolítica que protagonizó el ejercicio. Así, se registraron ventas en terceros países de 8.648.188 litros (11.530.917 botellas), por los que los importadores extranjeros pagaron 67.851.618 euros. De este modo, la DO certificó un incremento de sus ventas de exportación en un 6,68% en volumen y un 4,42% en valor durante el pasado año, con 102 bodegas participando en sus planes de exportación. Con ello, las bodegas vendieron 541.223,11 litros más que el ejercicio anterior, facturando 2.872.263 euros más.

Así pues, estas más de once millones y medio de botellas vendidas en terceros países representan el 31,89% de las ventas totales de los vinos de Rías Baixas. En cuanto a su precio medio, bajó en 17 céntimos con respecto al pasado ejercicio, situándose en 7,85 euros.

América y Europa, al frente

El continente americano, con Estados Unidos a la cabeza, continúa siendo el destino de referencia para los vinos de Rías Baixas, cuyas exportaciones han crecido un 5,03% en volumen y un 2,18% en valor (representa un 35% del total de ventas), aunque la Unión Europea también ha experimentado un incremento notable -liderado por Reino Unido-, concretamente un 12,05% en volumen y un 10,93% en valor.

Así pues, por volumen, Estados Unidos lidera el ranking de países exportadores con más de tres millones de litros. A este lo siguen Reino Unido (1.276.170 litros y un crecimiento del 8,28%), Puerto Rico (547.104 litros y un 2,62% más) e Irlanda (532.407 litros y un 11% más que en 2024). Tras estos cuatro “clásicos”, la DO completa su “top ten” con México, Bélgica, Países Bajos, República Dominicana, Suecia y Alemania.

Amenazas externas al sector

Unas cifras que confirman el buen momento que atraviesan los vinos de Rías Baixas a pesar de las amenazas externas que afronta el sector. Así lo aseguró el presidente del Consello Regulador, Isidoro Serantes, que recalcó que “las bodegas están viviendo unos meses llenos de incertidumbre por la situación geopolítica, los vaivenes del presidente Trump respecto al porcentaje de incremento de los aranceles, las guerras o la crisis energética y de precios”. Pese a ello, “2025 se cerró en positivo, y en esos resultados ha tenido mucho que ver el trabajo de los departamentos de exportación de las bodegas, la buena predisposición de las administraciones y la implicación del equipo del Consejo Regulador, todos alineados para este fin”, concluyó.