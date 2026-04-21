El Albariño reafirma su apuesta por la música urbana con ROA, Luar La L y La Pantera

Cartel del concierto de música urbana del Albariño Cedida

La música urbana volverá a ser uno de los grandes reclamos del programa lúdico y de conciertos de la Festa do Albariño, que llevará hasta la Praza de Fefiñáns, el 31 de julio, a tres de los artistas más están dando que hablar en el género, como son los puertorriqueños ROA y Luar La L y el canario La Pantera.

Las entradas se pondrán a la venta este mismo viernes, a las 16 horas, con una primera cuota promocional de 600 entradas a 35 euros. De esta forma, unas 350 estarán disponibles de forma física en la Oficina de Turismo de Cambados, solo para aquellas personas que residan en el municipio y las otras 250 entradas podrán adquirirse de forma online a través de la página web www.entradas.com. Una vez agotado este primer tramo, el precio pasará a ser de 55 euros más gastos de gestión, según adelantaron ayer desde la Concellería de Festas, dirigida por el edil Tino Cordal. Asmismo, en cuanto a la remesa de 300 entradas en formato físico, tendrán también la ventaja de ser de “early entry”, lo que permitirá entrar al recinto una jora antes.

ROA, quien ha sido destacado por la revista Billboard como uno de los artistas latinos a seguir en 2026, continúa consolidando su proyección internacional tras cerrar en 2025 su primera gira por España con gran éxito: 17 conciertos y todas las entradas agotadas en las distintas fechas. Cuenta con más de 13 millones de oyentes mensuales en la plataforma de Spotify y destaca por reconocidas temas como ‘Me Gustas CC’, ‘Fantasía’, ‘Wo oh oh’ (junto a Omar Courtz), ‘Yogurcito Remix’ o ‘ETA -RMX’.

Estos dos últimos temas los comparte además con el también artista puertorriqueño Luar la L, que se subirá también al escenario de Fefiñáns. Cuenta con tres álbumes de estudio y ha colaborado con grandes como Bad Bunny o Eladio Carrión. El rapero y cantante de trap publicó a finales de 2025 su último material discográfico, ‘Sobr3natural’, mostrando una nueva faceta.

Por último, Sergio Aimar Castellano, conocido artísticamente como La Pantera, es un rapero y compositor nacido en Gran Canaria. Desde muy joven mostró una fuerte conexión con la música, comenzando a escribir letras a los 9 años y participando en batallas de rap antes de dar el salto profesional. Acumula también millones de escuchas con colaboraciones con Quevedo, entre otros, y el himno canario de ‘Cayó la Noche’.

Mondra y la Banda de Castrelo, ya confirmados

El programa musical del Albariño comienza así a desgranarse y Cordal anuncia que en las próximas semanas confía en desvelar todo el cartel de conciertos que protagonizarán este año la cita enogastronómica. Así pues, ROA, Luar la L y La Pantera protagonizarán la jornada del viernes —dedicada desde hace unos años al público joven y a la música urbana—, mientras que el jueves hará lo propio el artista gallego Mondra, que llegará al Albariño en el marco del programa provincial +Música. A ellos se les suma la jornada de cierre que, como siempre, correrá a cargo de la Banda de Música de Castrelo.