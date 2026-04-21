Cambados cubrirá más "dúas ducias" nuevos de puestos en el mercadillo antes del verano

El mercado de Cambados es uno de los que mayor salud goza en la comarca Gonzalo Salgado

La Concejalía de Comercio y Promoción Económica, dirigida por Tino Cordal, inició el pasado año el reto de optimizar y actualizar el censo del mercadillo, con el objetivo de adjudicar, antes de los meses de verano, los puestos de aquellos que han quedado vacíos por extinción de licencia por no cumplir la normativa o el abonado de tasas, así como en el caso de bajas voluntarias, principalmente jubilaciones. Una cobertura de plazas que ayudará a dar respuesta a la lista de espera de vendedores interesados en establecer sus puestos en el mercadillo ambulante cambadés, que aduce falta de espacio y que tomará aire con esta reorganización.

Así pues, Cordal explica que el ejecutivo da nuevos pasos para el sorteo de estas plazas —con algún sitio disponible sobre todo en la Rúa Nova y en el paseo marítimo, intentando buscar un equilibrio entre estas dos áreas con el visto bueno de los vendedores— para dar cobertura a “polo menos un par de ducias de puntos de venda solicitados”. Un proceso con el que ya avanzaron en la pasada junta de gobierno local, con el objetivo de sacar el sorteo antes del próximo verano.

En este sentido, la pasada semana se oficializó la extinción de otras cuatro autorizaciones más de vendedores del mercadillo ambulante por falta de pago de las tasas municipales, según señala el bando, que se cubrirán con el posterior sorteo. Cabe subrayar que en la actualidad hay alrededor de 200 licencias y algunos de los titulares de las mismas no solo tienen un puesto de venta, sino dos o más. Circunstancia que evidencia el buen estado de salud del mercadillo cambadés.

En la capital del albariño los mercadillos se celebran dos días a la semana, concretamente los miércoles y los sábados y el interés tanto de vendedores como de clientela no ha hecho más que crecer, por lo que el Concello apuesta ahora por optimizar este censo de puestos para canalizar la importante lista de espera. Incluso teniendo en cuenta que también ha habido cambios en su ordenación, sumando así la Rúa Nova recientemente al paseo marítimo.