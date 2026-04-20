La Fundación Galega Contra o Narcotráfico inaugura una nueva edición de la muestra ‘Saudarte’

Inauguración de la última edición de la exposición DA

La Fundación Galega Contra o Narcotráfico (FGCN) inaugura este jueves una nueva edición de la exposición colectiva ‘Saudarte’, que recoge obras de artistas noveles del IES Francisco Asorey y de alumnos de la Academia de Pintura José Ramón Costa.

El objetivo no es otro que el de canalizar las inquietudes de los más jóvenes a través del arte para prevenir posibles malos hábitos. Así pues, la meta final es la de alejar a estos jóvenes del consumo de estupefacientes, alcohol y las llamadas adicciones sin sustancia (móviles, videojuegos, etc.) y de otros hábitos nocivos a través del arte. Actividad que la fundación complementa con otras iniciativas enfocadas en otros campos, como por ejemplo el deporte, con la reciente edición de ‘Panos Brancos’.

Así pues, la muestra pictórica reunirá más de una decena de obras en la Casa da Calzada, (antiguo Exposalnés) desde este jueves y hasta el 20 de mayo, de forma gratuita. La cita —ya habitual en el programa cultural— se trasladará así por las obras en Torrado.