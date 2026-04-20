El Día del Libro se convertirá en una feria solidaria a favor de GaliciAME en Cambados
La asociación GaliciAME se adelantará al Mes das Letras Galegas este fin de semana con la organización de una Feira do Libro, que pondrá a disposición del público los ejemplares recibidos por donación para que reciban una segunda vida. Así, el importe de cada compra se destinará a favor de la asociación, que apoya a los afectados por Atrofia Muscular (AME) en Galicia y que cuenta como presidenta a la cambadesa Merchi Álvarez.
Asimismo, las cien primeras ventas se llevarán una flor de regalo, como conmemoración del Día del Libro, que se conmemora este jueves, y también pondrán a la venta las pulseras de GaliciAME, cuya recaudación también tendrá un fin solidario: “Este verán, lucide a pulseira máis solidaria de todas e axudádenos a seguir facendo camiño”, recalcaron desde la entidad.
El evento tendrá lugar en la Praza do Concello, durante los días del 25 y 26 de febrero, en un horario continuado desde las diez de la mañana hasta las siete de la tarde, como dos jornadas de celebración a la “lectura, a solidariedade e a forza da nosa lingua”.