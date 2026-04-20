El Día del Libro se convertirá en una feria solidaria a favor de GaliciAME en Cambados

Mercadillo solidario de GaliciAME, en una imagen de archivo DA

La asociación GaliciAME se adelantará al Mes das Letras Galegas este fin de semana con la organización de una Feira do Libro, que pondrá a disposición del público los ejemplares recibidos por donación para que reciban una segunda vida. Así, el importe de cada compra se destinará a favor de la asociación, que apoya a los afectados por Atrofia Muscular (AME) en Galicia y que cuenta como presidenta a la cambadesa Merchi Álvarez.

Asimismo, las cien primeras ventas se llevarán una flor de regalo, como conmemoración del Día del Libro, que se conmemora este jueves, y también pondrán a la venta las pulseras de GaliciAME, cuya recaudación también tendrá un fin solidario: “Este verán, lucide a pulseira máis solidaria de todas e axudádenos a seguir facendo camiño”, recalcaron desde la entidad.

El evento tendrá lugar en la Praza do Concello, durante los días del 25 y 26 de febrero, en un horario continuado desde las diez de la mañana hasta las siete de la tarde, como dos jornadas de celebración a la “lectura, a solidariedade e a forza da nosa lingua”.