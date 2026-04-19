La Orquesta GAOS conquista el Salón Peña de Cambados con su homenaje a Rossini

El fagotista coruñés, Esteban García Vidal, durante su actuación Mónica Ferreirós

La Orquesta GAOS, conformada por profesores y estudiantes de conservatorios de toda Galicia, conquistó este sábado al público asistente a la apertura de su programa homenaje a la figura del músico Gioachino Rossini, que tuvo lugar en el Salón Peña de Cambados.

La capital del albariño fue la primera en poder escuchar las composiciones en honor al compositor de Pésaro, contando con la participación del fagotista coruñés, Esteban García Vidal, como solista.

El músico herculino es profesor en el Conservatorio Profesional de Música de Ourense y, además, colabora con otras formaciones como la Sinfónica de Galicia o la Real filharmónica de la comunidad autónoma. Se formó en su ciudad natal y en la Escola de Altos Estudos Musicais, y a lo largo de su trayectoria ha formado parte de agrupaciones como la Orquesta Joven de la OSG o la Joven Orquesta Nacional de España, actuando como solista en diversas ocasiones.

De esta manera, el programa musical propone un recorrido por la obras del Gioachino Rossini en el que el fagot de García Vidal adquiere un papel protagonista.

La próxima –y última– actuación del programa será este domingo en el Teatro Colón de A Coruña, a las 19 horas. Aunque la Orquesta GAOS volverá al Salón Peña de Cambados el próximo 28 de junio con su programa ‘Groove!’, en el que se interpretarán obras de músicos como Bernstein, Galliano, Copland y Márquez.