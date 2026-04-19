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Cambados

La exclusividad de la escudería Ferrari conquista la Praza de Fefiñáns

Decenas de vehículos estuvieron expuestos con el objetivo de poner a Galicia “en el mapa del turismo de lujo internacional”

Sandra Rey
19/04/2026 00:55
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Algunos de los vehículos expuestos
Mónica Ferreirós
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Vecinos y visitantes se acercaron este sábado hasta Fefiñáns para presenciar la decena de vehículos de la escudería Ferrari que se instalaron en la emblemática plaza cambadesa, con motivo del evento promovido por la empresa Áurea Signature en colaboración con Ferrari Club España, con el fin de poner a Galicia “en el mapa del turismo de lujo internacional”

Según señaló el edil José Ramón Abal, la primera edición de esta propuesta "saíu moi ben e é verdade que xerou moita expectación aquí no pobo", apuntando además que es una clase de turismo "que a nós nos interesa moitísimo" por su carácter desestacionalizador y diferenciador. 

Algunos de los vehículos expuestos
Vecinos y visitantes viendo los deportivos
Mónica Ferreirós

Asimismo, desde la organización ya han confirmado que el próximo año su intención es repetir en la capital del albariño. 

Foodtruck 'O Sabor das Rías Baixas’

Al mismo tiempo, los presentes en la Praza de Fefiñáns también pudieron acercarse hasta el foodtruck 'O Sabor das Rías Baixas', que estará durante todo el fin de semana. 

Se trata de una iniciativa de la Diputación que permite a los vecinos y visitantes disfrutar de tapas gratis inspiradas en platos de los eventos gastronómicos de interés turístico de toda la provincia.

El foodtruck en la plaza cambadesa
El foodtruck en la plaza cambadesa
Mónica Ferreirós
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