El PP critica que no se ejecuten mejoras en espacios deportivos y Lago responde que hay varias en marcha

Charcas en el campo de fútbol de Burgáns DA

El grupo municipal del PP critica que el ejecutivo local “saque peito” y “presuma” de la concesión de las ayudas de la Diputación y de la licitación de las obras de mejora en los pabellones de O Pombal y San Tomé, señalando que “logo nunca é capaz de executar as obras, tal e como sucedeu nos últimos tres anos en todas as instalacións deportivas”, unas acusaciones ante las que el alcalde, Samuel Lago, ha querido dejar claro que actualmente hay varios proyectos en marcha.

Según expone la portavoz popular, Sabela Fole, “levamos todo o mandato, desde o ano 2023, sen ver nin unha sóa actuación de relevancia nos pavillóns, os campos de fútbol ou os recintos deportivos malia que se atopan en moi mal estado e, nalgúns casos, ata con risco de accidente”, añadiendo que “ata o momento o cuatripartito só protagonizou en materia deportiva pérdida de fondos que xa tiña concedidos” o, apuntan, “contratacións fallidas”.

De esta manera, exigen al ejecutivo local que trabaje “con dilixencia, con prudencia e con humildade” para que las mejoras en los polideportivos de O Pombal y San Tomé “saian adiante dunha vez por todas tras varios intentos fallidos”. “En vez de fachendarse e sacar peito debían pedir perdón e traballar discretamente para que sexan realidade, porque alardearon moito dos 87.000 euros da Deputación para o primeiro intento do Pombal ou dos 65.000 euros para Burgáns, e eses cartos acabaron de volta na caixa provincial por falta de titularidade do pavillón e sen poder executarse no campo de fútbol por problemas no proxecto, respectivamente”, expone Sabela Fole.

Además, apunta que “en caso de que sexan capaces” de ejecutar las obras deportivas en O Pombal, San Tomé y Burgáns, “chegan moi tarde” e incluso “xustos de prazo”.

El alcalde, ante estas declaraciones que tacha de “mentiras”, ha querido esclarecer que los trabajos en el pabellón de O Pombal no se pudieron ejecutar “ata o momento por falta de titularidade dos terrenos”, apuntando que “agora sairá adiante” y recordando que “aínda gobernaba o PP cando venceu a primeira das concesións e non fixo nada para solucionalo”. “Desde logo sí que sacamos peito, unha desafectación e que poucos casos máis hai en Galicia, logrado con moito diálogo e persistencia”, destaca.

En cuanto a la obra en Burgáns, también ha querido dejar claro que “xa está adxudicada e non se tivo que devolver nada, senón que se modificou” y la de San Tomé “xa está en licitación”.

Asimismo, el primer edil cambadés critica la postura de Fole ante la obtención de las ayudas de la Diputación “cando ela estaba alí para a foto”, pero “sen acreditar mérito algún na súa consecución”.