Piden siete años de prisión para dos acusadas de estafar más de 635.000 euros a un procurador de Cambados

La causa fue instruida en el Juzgado de Cambados Gonzalo Salgado

La Fiscalía pide siete años de cárcel para dos acusadas de estafar más de 635.000 euros a un procurador de Cambados. Las mujeres eran trabajadoras de su despacho y el Ministerio Fiscal consta acreditado que, entre 2014 y 2018, redactaron hasta 692 cheques por distintos importes a su favor y con cargo a las cuentas bancarias de las que era titular el denunciante, siendo el cheque de mayor importe uno emitido el 3 de abril de 2017 por la cantidad de 4.310 euros.

La vista oral tendrá lugar el próximo jueves en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra y, además de la pena de prisión, estas trabajadoras —acusadas de un presunto delito continuado de estafa agravada en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento mercantil— se enfrentarán a una indemnización de 635.657 euros a favor del denunciante y a sendas multas de un total de 300 euros.

La denuncia se extendía también al marido de una de las dos acusadas como cotitular de alguna de las cuentas bancarias en las que se realizaron los pagos, pero el Ministerio Fiscal no ve indicios en que “hubiera participado en el plan urdido por parte de su esposa” y su cómplice, pese a que “sí obtuvo un incremento patrimonial”.