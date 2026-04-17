O Festival dos Maios de Cambados repartirá 175 euros aos participantes e contará con desfile e festa en Torrado
O Concello de Cambados publicou a convocatoria do Festival dos Maios, que contará cunha gratificación de 175 euros para todos os participantes, que serán un máximo de catorce grupos. O prazo de presentación de solicitudes iniciarase a partir do día seguinte da publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia e concluirá o mércores 29 de abril. Así mesmo, as solicitudes recolleranse na biblioteca, de luns a vernes, de 10 a 14 e de 16 a 20:30 horas, e os sábados, de 10:30 a 13:30 horas.
Os grupos estarán formados por un mínimo de dez personas e os maios deberán ter, como mínimo, un metro de alto e 70x70 centímetros de base. Así, cada grupo deberá presentar un maio, relacionado con materiais tradicionais, que terá que presentarse o xoves 1 de maio, ás 11 horas, na Praza do Concello, para o desfile ata o Parque de Torrado, aínda que en caso de mal tempo trasladarase o festival ao Salón José Peña. Además, os medios contarán con medios propias para facer a súa actuación nun máximo de vinte minutos e cun mínimo de dúas pezas musicadas.
Con elo, a Concellería de Cultura, Ensino e Patrimonio tratará así de dar un novo impulso a unha cita tradicional en toda a contorna.