La campaña de la volandeira ya es de récord con cerca de 424 toneladas y 1,8 millones de euros

La directora xeral, Ángeles V. Suárez, junto al patrón mayor, Alejandro Pérez Gonzalo Salgado

La actual campaña de la volandeira en la Ría es ya de récord al registrar una facturación superior a los 1,8 millones de euros y un volumen de descargas de casi 424 toneladas. Unos números que sitúan al ejercicio 2025/2026 de extracción de este bivalvo como el mejor de su serie histórica. De este volumen, el puerto de Cambados contabilizó descargas superiores a las 315 toneladas que generaron más de 1,4 millones de euros. Así lo explicó la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez, que visitó la rula de la villa del albariño, consolidada como el gran referente gallego en la comercialización de esta especie.

En este sentido, la representante autonómica recalcó que estos resultados suponen “un impulso vital” para los 773 profesionales que integran la Cofradía de Cambados, que cerró 2025 con una facturación de más de siete millones de euros y la comercialización de 1.999 toneladas. Un éxito productivo que, destacó Suárez, “vese apoiado polo forte compromiso investidor da Consellería do Mar” para dotar al Pósito “das mellores ferramentas”.