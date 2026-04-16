Los vinos de Rías Baixas triunfan con una gira promocional en Estado Unidos

Las citas congregaron a un gran número de asistentes Cedida

Si hay un mercado por excelencia de los vinos de Rías Baixas, ese es Estados Unidos. Número uno de su top-ten de exportaciones desde siempre, es un destino que muestra resiliencia ante todos los vaivenes y amenazas que enfrenta el sector en forma, por ejemplo, de aranceles. Por ello, Rías Baixas se encuentra esta semana realizando una gira o “roadshow” por dos ciudades norteamericanas: Chicago y Boston. Hasta Estados Unidos se desplazaron las 25 bodegas que participan en cada ciudad, así como personal del Consello Regulador. En total reunieron a más de 350 prescriptores estadounidenses.

La gira se desarrolló con un formato similar en cada ciudad, que consistió en un seminario VIP para 60 profesionales y medios de comunicación del sector en cada ciudad, e impartido por destacados expertos en vino, y una cata-showroom que tanto en Chicago como en Boston alcanzaron los 120 profesionales en cada uno. Unos eventos a los que asistieron el secretario general de la Denominación, Ramón Huidobro, y la directora de marketing, Eva Mínguez, así como las bodegas.

El Rías Baixas Roadshow celebró el lunes su primera jornada en Chicago, liderada por Jim Bube, director de vinos de Hogsalt Hospitality; y Marianne Frantz, propietaria y educadora de la American Wine School, copresentadora del seminario. Ambos profesionales conocen esta Denominación de Origen por su participación en una de las misiones inversas. Ayer miércoles, la cita fue en Boston con Jeffrey Hyman, director de bebidas del Barcelona Wine Bar y también asistente a una de las misiones inversas con Estados Unidos, y Erika Frey, directora de Formación de la Commonwealth WineSchool, como copresentadora.

Cabe recordar que en 2025 85 bodegas exportaron sus vinos a Estados Unidos, con un crecimiento del 5,38% en volumen y 1,28% en valor.