La foodtruck de ‘O Sabor das Rías Baixas’ recala en Cambados con tapas gratuitas

La food truck de la Diputación Gonzalo Salgado

La foodtruck de ‘O Sabor das Rías Baixas’ continúa este fin de semana su gira por los municipios de la provincia de la mano de la Diputación y recalará a partir de hoy en la Praza do Concello de Cambados, donde repartirá de forma gratuita tapas inspiradas en los platos típicos de los eventos gastronómicos de interés turístico de la provincia.

En cuanto a los horarios de atención al público, la foodtruck provincial estará abierta de 12:30 a 18:30 horas, tanto mañana como sábado, desde la Praza do Concello.

‘O Sabor das Rías Baixas’ es un paso adelante de la Diputación para diversificar la oferta turística de la provincia y atraer turismo interno fuera de la temporada alta. Este programa sirve como herramienta para acercar al público experiencias culinarias vinculadas a la identidad cultural de la provincia, crear nuevas oportunidades de visita y consumo y para favorecer la actividad económica local.

Algunas de las fiestas promovidas en estas jornadas son la Festa do Lacón con Grelos de Cuntis, la Festa do Albariño de Cambados, la Festa do Carneiro ao Espeto de Moraña, la del Mexillón e o Berberecho de Vilanova o la Festa da Ameixa do Carril en Vilagarcía.