La Diputación aprobará mañana los 160.000 euros para acondicionar el pabellón de O Pombal

El diputado provincial Marcos Guisasola anunció la financiación en una visita Gonzalo Salgado

La Diputación de Pontevedra aprobará mañana, en junta de gobierno, la movilización de 161.472 euros para la sustitución de la cubierta y renovación del pavimento deportivo del pabellón de O Pombal, a través del III Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas, dotada este año con 8 millones de euros para los municipios de menos de 50.000 habitantes.

Así lo explicó ayer el diputado Marcos Guisasola en una visita a Cambados. La actuación consistirá en la sustitución de la cubierta, así como la reparación y puesta en valor de los elementos interiores afectados por las filtraciones de agua. Así pues, los trabajos previos incluirán la retirada de la cubierta actual y la limpieza y tratamiento de la estructura metálica para evitar la corrosión, y se ejecutarán diferentes mejoras en el edificio, que incluyen la reparación de ventanas y cierres y el acondicionamiento de gradas y elementos existentes. Además, en lo relativo al pavimento deportivo, se repararán diferentes zonas dañadas y se procederá al lijado, pulido y nuevo acabado adaptado a uso intensivo. Finalmente, se realizará el pintado y marcado reglamentario de las diferentes pistas deportivos de baloncesto, fútbol sala, balonmano, voleibol y minibasket, que acogen estas instalaciones.

Así pues, el diputado provincial recalcó la importancia de una línea de ayudas que “neste tres anos espallou xa 20 millóns de euros entre os concellos” como una muestra de que “o municipalismo e o deporte son dúas das nosas prioridades” a través del “impulso para modernizar instalacións deportivas”.

Titularidad de los terrenos

Cambados cumplirá así con una deuda histórica al acondicionar un pabellón que presenta importantes deficiencias, especialmente por la filtración de agua. Un proyecto que ya intentó realizar el pasado año, aunque finalmente acabó perdiendo una ayuda de 87.000 euros de la Diputación al no recibir a tiempo los permisos, ya que carecía de su titularidad. Así, el pasado mes de marzo recibió oficialmente el acta que formaliza la cesión de los terrenos por parte de Costas, lo que posibilita por fin a la administración local poder modernizar sus instalaciones deportivas, cuyo trabajo se iniciará en el pabellón y pretende continuar en el campo de fútbol.

Obras por licitar

El Concello recibirá así estos fondos y será el encargado de licitar y ejecutar el proyecto. El objetivo inicial era que las obras pudieran producirse en los meses de verano para no afectar, en la medida de lo posible, en la actividad deportiva, que tendrá que trasladarse a otros espacios durante su ejecución.

No obstante, el departamento de contratación cuenta con un importante número de licitaciones pendientes, por lo que su adjudicación y posterior obra podría atrasarse algo con respecto a la idea original. Entre estos proyectos pendientes está, por ejemplo, el pabellón del colegio de San Tomé (con financiación del Plan de Infraestruturas Deportivas del 2024) o la renovación del Parque de Torrado (+Provincia 2024), para los que urge su ejecución para asegurar la financiación.