El PP de Cambados denuncia el “desmantelamento” y más recortes en la Policía Local

Vehículos patrulla de la Policía Local de Cambados, en una imagen de archivo Gonzalo Salgado

El Partido Popular (PP) de Cambados denunció el “desmantelamento” de la Policía Local. Así, la portavoz, Sabela Fole, alertó que, “desde hai meses, os problemas se acrecentan neste corpo de seguridade froito das medidas adoptadas polo goberno de Samuel Lago para economizar froito da mala xestión económica que ten as arcas municipais en números vermellos”.

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En este sentido, los populares recordaron los problemas con el suministro del combustible por impagos en las facturas a finales del pasado ejercicio, que limitaron las patrullas en coche. Una circunstancia a la que se une el “estado lamentable” del parque móvil de la Policía Local, según advirtió Fole, con “vehículos en mal estado, con problemas mecánicos recurrentes e falta de fiabilidade”. Una circunstancia que obligó a que recientemente las patrullas tuvieran que realizar servicios con un vehículo de emergencias cedido por Protección Civil al estar averiados los dos coches patrulla, según destaparon los populares mediante un comunicado.

También denunciaron el problema de falta personal pese a la reciente convocatoria de dos plazas, que la oposición califica de “insuficiente”. Así, recuerda que hace veinte años Cambados contaba con una quincena de agentes y dos mandos, mientras que en la actualidad la cifra de efectivos se redujo a once, “ao que hai que engadir a marcha doutro por mobilidade, un permiso especial por conciliación e unha próxima conciliación”.

“Pésima sinalización viaria”

Otra de las quejas advertidas por la propia Policía Local en informes municipales, según destacaron desde el PP, radica en la “pésima sinalización viaria”, tanto vertical como horizontal, en numerosas calles “pola falta de mantemento, que supón unha carencia que xera riscos para a seguridade de condutores e peóns”.

“Estamos ante unha situación insostible implantada exclusivamente para economizar nun servizo no que cada euro que se aforra provoca un risco para os cambadeses. Estamos ante decisións que alteran o normal funcionamento do noso concello e que confirman tristemente o deterioro que sufrimos nos servizos máis básicos”, concluyó la portavoz del PP cambadés, Sabela Fole.