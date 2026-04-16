Cambados refuerza el asfaltado de la Rúa do Pombal y espera por Portos para Ribeira de Fefiñáns

La empresa adjudicataria realizó parcheos en el tramo afectado Cedida

La empresa adjudicataria inició ayer las labores de refuerzo del firme de la Rúa do Pombal, que presentaba tres puntos con pronunciados baches y un mal estado de la capa de rodadura pronunciado. Uno de los tramos urbanos que la Concejalía de Obras y Servicios, que dirige José Ramón Abal, se comprometió a mejorar tras los temporales que azotaron a la Ría en los meses de enero y febrero.

La actuación, que constó de una inversión de 8.000 euros y que fue adjudicado a la firma Nosa, consistió en parcheados de los tramos más afectados, así como el repintado de la rotonda con la Avenida de A Coruña. Una zona con un intenso tráfico rodado de turismos, pero también de vehículos pesados, por ser uno de los puntos de entrada de la zona portuaria.

Reclamaciones por daños

Igualmente de transitada es Ribeira de Fefiñáns, en pleno paseo marítimo, cuyo estado no es mucho mejor. De hecho, el pasado mes de enero el Concello reclamaba a Portos de Galicia la falta de mantenimiento de esta vía autonómica, que representa una de las principales vías de entrada a la capital del albariño y cuyo mal estado y baches despierta el descontento y quejas del vecindario, llegando incluso a provocar una decena de reclamaciones por daños en vehículos.

Unos trabajos de mejora del pavimento que llegarán, finalmente, en verano, según trasladó el departamento autonómico al edil José Ramón Abal, que se mantiene “pendente” de que Portos proceda a su pavimentación, según el acuerdo alcanzado entre ambas administraciones.