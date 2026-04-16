Cambados apuesta por el turismo exclusivo y recibirá este fin de semana una ruta de Ferrari

El edil de Enoturismo, José Ramón Abal, junto a organizadores Cedida

Cambados será este sábado uno de los puntos centrales de un evento promovido por la empresa Áurea Signature en colaboración con Ferrari Club España, que acercará a una decena de vehículos de alta gama hasta la emblemática Praza de Fefiñáns.

La firma, que busca “poner a Galicia en el mapa del turismo de lujo internacional”, prepara así una ruta por las Rías Baixas con la capital del albariño como uno de sus puntos de referencia con un programa pensado como un “viaje sensorial” a través del paisaje, la gastronomía, el vino o la cultura de la zona, según destacan de la empresa, que apuesta por la “sostenibilidad, el respeto por el entorno y generar valor real en la comunidad local”.

El evento llegará hasta Cambados a partir de las once de la mañana y los participantes aprovecharán la oportunidad para visitar la villa y comer en un restaurante del conjunto histórico. El edil de Enoturismo, José Ramón Abal, recalcó la importancia de una cita que atrae un turismo exclusivo, que crea valor añadido al destino y que es un perfil objetivo al contar con un poder adquisitivo alto. Así pues, señaló la importancia de “atraer máis eventos de este estilo” para situar a Cambados también en el mapa del turismo de lujo dentro de la Comunidad.